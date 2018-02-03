Яна Рудковская показала свой субботний завтрак
Яна Рудковская показала свой традиционный субботний завтрак. Соответствующий пост телеведущая разместила в своей Instagram-ленте.
Рудковская привыкла трапезничать по определенным правилам, включающим в себя правильно сервированный стол, наличие белоснежной скатерти и вазы с цветами. На очередном фото музыкальный продюсер запечатлела свой завтрак: бутерброд с красной рыбой и свежим огурцом, брокколи, пирожные макаронс, черный чай. Красивая подача сразу зарождает в голове мысли о еде и заставляет окунуться в мир ароматов, хранящихся в воспоминаниях.
Пользователи заметили, что таким скудным завтраком мало кто может наесться, но сервировка понравилась всем. Некоторые, помня, что Рудковская следит за фигурой, поинтересовались, для кого поданы французские сладости.
Ранее Рудковская показала фото с приемным сыном.
Рудковская привыкла трапезничать по определенным правилам, включающим в себя правильно сервированный стол, наличие белоснежной скатерти и вазы с цветами. На очередном фото музыкальный продюсер запечатлела свой завтрак: бутерброд с красной рыбой и свежим огурцом, брокколи, пирожные макаронс, черный чай. Красивая подача сразу зарождает в голове мысли о еде и заставляет окунуться в мир ароматов, хранящихся в воспоминаниях.
Пользователи заметили, что таким скудным завтраком мало кто может наесться, но сервировка понравилась всем. Некоторые, помня, что Рудковская следит за фигурой, поинтересовались, для кого поданы французские сладости.
Ранее Рудковская показала фото с приемным сыном.
Автор: Джанабилова Татьяна П