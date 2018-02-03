В Оренбургской области 4-летний ребенок получил серьезные ожоги в бане
В Новосергиевском районе Оренбургской области 4-летний ребенок получил серьезные ожоги в бане. По предварительным данным, он опрокинул на себя сосуд с кипятком.
В районную больницу был доставлен малолетний мальчик с серьезными ожогами спины, плеча и ягодиц. Мама ребенка сообщила, что она была в бане вместе с малышом, но не смогла предотвратить случившееся.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшему мальчику.
В районную больницу был доставлен малолетний мальчик с серьезными ожогами спины, плеча и ягодиц. Мама ребенка сообщила, что она была в бане вместе с малышом, но не смогла предотвратить случившееся.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшему мальчику.
Автор: Самохина Виктория