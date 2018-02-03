Mercedes-Benz для всех своих моделей введет новую систему наименования
Компания Mercedes-Benz намерена ввести новую систему составления названий для автомобилей. По информации от представителей бренда, к цифрам в именах добавятся буквенные обозначения.
Разработчики концерна Mercedes-Benz отмечают, что использование дополнительных символов в порядковых номерах позволит идентифицировать автомобили по их возможностям и технических характеристикам. Обычно компания устанавливала на транспортные средства двузначные числа. Только на стадии разработки концепта использовались буквенные обозначения.
Mercedes-Benz в настоящее время уже использует названия «CLA 53», «G73» и S73». Последний применяется для автомобиля с 800-сильным мотором и гибридной трансмиссией на 9 ступеней. Сейчас транспортное средство находится на стадии разработки и будет презентовано вместе с новой генерацией Mercedes-Benz Sprinter.
Разработчики концерна Mercedes-Benz отмечают, что использование дополнительных символов в порядковых номерах позволит идентифицировать автомобили по их возможностям и технических характеристикам. Обычно компания устанавливала на транспортные средства двузначные числа. Только на стадии разработки концепта использовались буквенные обозначения.
Mercedes-Benz в настоящее время уже использует названия «CLA 53», «G73» и S73». Последний применяется для автомобиля с 800-сильным мотором и гибридной трансмиссией на 9 ступеней. Сейчас транспортное средство находится на стадии разработки и будет презентовано вместе с новой генерацией Mercedes-Benz Sprinter.
Автор: Махов Артем