Ученые: Во Вселенной распространены причудливые формы галактик
Ученые выяснили, что во Вселенной распространены причудливые формы галактик. Материалы исследования появились на страницах популярного тематического издания.
Много лет астрономы пытались объяснить форму Млечного Пути. Теоретически в вытянутой галактике должны находиться хаотически вращающиеся обломки тел от далеких карликов. На самом деле Млечный Путь оказался организован по правилам гравитационного притяжения темное материи, но он не стал исключением. Аналогичный порядок ученые нашли в Альфа Центавра и Андромеде.
«Мы до сих пор ничего не знаем о формировании спутниковых плоскостей, поэтому считали их редкими на фоне стандартной модели космоса. Как оказалось, причудливых галактик больше, чем нам казалось», - рассказал ученый Федерико Лелли.
Ранее NASA показало галактику, напоминающую пингвина.
Много лет астрономы пытались объяснить форму Млечного Пути. Теоретически в вытянутой галактике должны находиться хаотически вращающиеся обломки тел от далеких карликов. На самом деле Млечный Путь оказался организован по правилам гравитационного притяжения темное материи, но он не стал исключением. Аналогичный порядок ученые нашли в Альфа Центавра и Андромеде.
«Мы до сих пор ничего не знаем о формировании спутниковых плоскостей, поэтому считали их редкими на фоне стандартной модели космоса. Как оказалось, причудливых галактик больше, чем нам казалось», - рассказал ученый Федерико Лелли.
Ранее NASA показало галактику, напоминающую пингвина.
Автор: Джанабилова Татьяна П