Массовые драки сразу в двух барах Петербурга произошли утром в субботу
Сегодня утром, 3 января, в Санкт-Петербурге произошло сразу три групповых потасовки недалеко от двух баров и супермаркета. По предварительным данным, в драке принимало участие более 70 человек. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД.
Сегодня произошла схватка между огромным количеством посетителей бара "Доски", который расположен на улице Звенигородской. По предварительным данным, участие в драке приняло около 20 человек. На данный момент нет никаких сведений по поводу погибших или раненных в инциденте. О задержании участников схватки пока что ничего неизвестно. Издание 78.ru сообщает о том, что в драке приняло участие еще 40 человек. Сообщается, что после уведомления об инциденте на место происшествия выехал наряд полиции, но к моменту их прибытия все уже прекратилось. По факту заявки проводится следственная проверка.
Также в это время недалеко проходила вторая групповая схватка, в которой принимали участие посетители бара "Пурга", располагающийся рядом с Невским проспектом. В этой драке принимало участие порядка 25 человек. Также этим утром произошла схватка между десятью мужчинами в магазине "Дикси", район Обводного канала.
Сегодня произошла схватка между огромным количеством посетителей бара "Доски", который расположен на улице Звенигородской. По предварительным данным, участие в драке приняло около 20 человек. На данный момент нет никаких сведений по поводу погибших или раненных в инциденте. О задержании участников схватки пока что ничего неизвестно. Издание 78.ru сообщает о том, что в драке приняло участие еще 40 человек. Сообщается, что после уведомления об инциденте на место происшествия выехал наряд полиции, но к моменту их прибытия все уже прекратилось. По факту заявки проводится следственная проверка.
Также в это время недалеко проходила вторая групповая схватка, в которой принимали участие посетители бара "Пурга", располагающийся рядом с Невским проспектом. В этой драке принимало участие порядка 25 человек. Также этим утром произошла схватка между десятью мужчинами в магазине "Дикси", район Обводного канала.
Автор: Артемова Светлана