Зрители «Дома-2» возмущены грубым поведением Ксении Бородиной
Поведение Ксении Бородиной, ведущей «Дома-2», часть зрителей считает грубым, обращение звезды с «домочадцами» не одобряется некоторыми её поклонниками. На телестройку Бородину пригласили в 2004 году, она из простой участницы возвысилась до основного лица проекта.
Зрители отмечают, что телеведущей удалось добиться уважения к себе и укрепить своё положение, но в последнее время наблюдается тенденция к грубому обращению с участниками реалити-шоу. Поклонники отмечают явное давление на Саймона Марданшина. Ведущая пыталась добиться от него откровенных признаний в связях молодого человека с Еленой Хроминой и Марго Овсянниковой. Телезрители настоятельно рекомендуют Ксении Бородиной «сбавить обороты» и изменить своё отношение к участникам «Дом-2» и быть более сдержанной.
Подобные претензии поклонники популярного российского телешоу высказывают и в адрес ведущей Ольги Орловой, экс-солистки группы «Блестящие». Она иногда допускает в общении приказной тон.
Зрители отмечают, что телеведущей удалось добиться уважения к себе и укрепить своё положение, но в последнее время наблюдается тенденция к грубому обращению с участниками реалити-шоу. Поклонники отмечают явное давление на Саймона Марданшина. Ведущая пыталась добиться от него откровенных признаний в связях молодого человека с Еленой Хроминой и Марго Овсянниковой. Телезрители настоятельно рекомендуют Ксении Бородиной «сбавить обороты» и изменить своё отношение к участникам «Дом-2» и быть более сдержанной.
Подобные претензии поклонники популярного российского телешоу высказывают и в адрес ведущей Ольги Орловой, экс-солистки группы «Блестящие». Она иногда допускает в общении приказной тон.
Автор: Семен Зайцев