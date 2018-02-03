Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018
exclusive / Наука

Ученые: Женская кратковременная память страдает от недостатка сна больше, чем мужская
По данным ученых, на кратковременную память женщин может повлиять отсутствие сна или его недостаток. При этом мужчины менее подвержены таким изменениям.

Ученые: Женская кратковременная память страдает от недостатка сна больше, чем мужская


Предметом исследования научных представителей на этот раз стала рабочая память человека, которая влияет на процессы принятия решений и всего поведения в целом. Во время опытов ученые из Уппсальского университета обнаружили особенность, которая связана с полом человека. Половина испытуемых мужчин, которые сознательно бодрствовали всю ночь, на утро не испытывали никаких потерь производительности рабочей памяти. Женщины же наоборот оказались подверженными такому феномену и их память заметно ухудшалась. Ученые отмечают, что при этом все представительницы прекрасного пола не замечали этот факт. Исследователи настаивают на полном отсутствии осведомленности, которое в дальнейшем может привести к несчастным случаям, опасным действиям и профессиональным ситуациям.

Ведущий автор Фрида Ронгтелл указывает на то, что внимание к молодым женщинам, имеющим проблемы со сном и высокую умственную нагрузку, стоит увеличить. Результаты данного исследования говорят о возможной разницы краткосрочной памяти гендеров, однако психические и физические показатели в ходе работ остались неизменными.

Автор: Самохина Виктория
Сегодня, 13:18
Читайте также
Гидрометцентр: Южный циклон принесет в Хабаровск
«Дама с Амстердама»: Жители Воронежа устроили
Жители Украины из-за пошлин заблокировали
Жители Новосибирска жалуются на трупную вонь в
Саакашвили: Во время «Марша за импичмент» в Киеве
Антонов: США оправдывают рост расходов на
Эксперты: Овощи и хлеб подорожали в Калужской
ВВП Украины упал вдвое из-за антироссийских
В Екатеринбурге останутся в выходные без света
В Санкт-Петербурге массовое отключение света
Диана Шурыгина показала фотографию со своей кухни
Очевидцы: На юге Санкт-Петербурга началось
Добавление комментария
Последние новости
03.02, 15:51 В Петербурге у сотрудника "Газпрома" за 5 минут угнали
03.02, 15:42 Гидрометцентр: Южный циклон принесет в Хабаровск тепло и
03.02, 15:28 В Ростовской области самосвал протаранил машины полиции,
03.02, 15:23 В Мурманской области после ДТП машина опрокинулась на
03.02, 15:22 «Дама с Амстердама»: Жители Воронежа устроили спор из-за
03.02, 15:19 «Супруг» Божены Рынской разводится с законной женой
03.02, 15:10 Анна Седокова с букетом красных роз рассказала о новом
03.02, 15:10 За 10 лет в РФ возросла в два раза доля автомобилей с
03.02, 15:01 В Ростове мужчина избил и ограбил женщину на Криворожской
03.02, 15:00 В Ростове-на-Дону у прохожего на улице отобрали телефон
03.02, 14:50 В Санкт-Петербурге в пьяной драке убили оппозиционера
03.02, 14:47 В Казани 30 человек положили на землю и задержали на
03.02, 14:45 Хетчбек Mercedes А-Class новой генерации представили
03.02, 14:35 В Смоленске полуголый подросток устроил драку в
03.02, 14:34 Жители Украины из-за пошлин заблокировали движение на
03.02, 14:33 Эксперты: В 2017 году мировой рынок продаж смартфонов
03.02, 14:32 Парень из США смастерил воздушные сани с пропеллером
03.02, 14:28 Mitsubishi начала дорожные испытания кросс-вэна Delica
03.02, 14:07 Жители Новосибирска жалуются на трупную вонь в общежитии
03.02, 13:55 Леди Гага отменила 10 концертов своего турне из-за