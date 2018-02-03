Ученые: Женская кратковременная память страдает от недостатка сна больше, чем мужская
По данным ученых, на кратковременную память женщин может повлиять отсутствие сна или его недостаток. При этом мужчины менее подвержены таким изменениям.
Предметом исследования научных представителей на этот раз стала рабочая память человека, которая влияет на процессы принятия решений и всего поведения в целом. Во время опытов ученые из Уппсальского университета обнаружили особенность, которая связана с полом человека. Половина испытуемых мужчин, которые сознательно бодрствовали всю ночь, на утро не испытывали никаких потерь производительности рабочей памяти. Женщины же наоборот оказались подверженными такому феномену и их память заметно ухудшалась. Ученые отмечают, что при этом все представительницы прекрасного пола не замечали этот факт. Исследователи настаивают на полном отсутствии осведомленности, которое в дальнейшем может привести к несчастным случаям, опасным действиям и профессиональным ситуациям.
Ведущий автор Фрида Ронгтелл указывает на то, что внимание к молодым женщинам, имеющим проблемы со сном и высокую умственную нагрузку, стоит увеличить. Результаты данного исследования говорят о возможной разницы краткосрочной памяти гендеров, однако психические и физические показатели в ходе работ остались неизменными.
Предметом исследования научных представителей на этот раз стала рабочая память человека, которая влияет на процессы принятия решений и всего поведения в целом. Во время опытов ученые из Уппсальского университета обнаружили особенность, которая связана с полом человека. Половина испытуемых мужчин, которые сознательно бодрствовали всю ночь, на утро не испытывали никаких потерь производительности рабочей памяти. Женщины же наоборот оказались подверженными такому феномену и их память заметно ухудшалась. Ученые отмечают, что при этом все представительницы прекрасного пола не замечали этот факт. Исследователи настаивают на полном отсутствии осведомленности, которое в дальнейшем может привести к несчастным случаям, опасным действиям и профессиональным ситуациям.
Ведущий автор Фрида Ронгтелл указывает на то, что внимание к молодым женщинам, имеющим проблемы со сном и высокую умственную нагрузку, стоит увеличить. Результаты данного исследования говорят о возможной разницы краткосрочной памяти гендеров, однако психические и физические показатели в ходе работ остались неизменными.
Автор: Самохина Виктория