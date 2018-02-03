Эксперты порекомендовали не приобретать Audi S6, Chrysler 300C и Mazda RX-8 из-за проблемного ремонта

Audi S6 является довольно неплохим транспортным средством с полным приводом. В то же время, эксперты рекомендуют при покупке сразу же обратить внимание на состояние автомобиля. В случае, если машина требует ремонта или замены некоторых запчастей, ее не следует приобретать. Положительной особенностью автомобиля является долговечный силовой агрегат. Несмотря на это, при большом пробеге у Audi S6 начинаются серьезные проблемы с коробкой переключения передач. Также автомобиль имеет высокий уровень потребления топлива, ввиду чего его использование может оказаться не совсем экономным.Специалисты также рекомендуют не приобретать подержанный Chrysler 300C. Некоторые водители совершают данную ошибку из-за того, что автомобили модели с пробегом имеют невысокую стоимость, однако выглядят дорого и качественно. Главной проблемой транспортного средства является некачественная сборка ходовой части. Кроме того, в некоторых сериях имеются недочеты в работе тормозной системы. Из-за того, что двигатель транспортного средства может часто давать сбои, приходится регулярно обращаться в сервисные центры, что чревато растратами и другими проблемами.Автомобиль Mazda RX-8 является достаточно качественным транспортным средством, прекрасно зарекомендовавшим себя на российских дорогах. Модель может похвастаться хорошим качеством сборки, однако в ней имеется и масса недочетов. Главной проблемой транспортного средства является его недолговечный двигатель. В частности, после 40 тысяч километров пробега автомобиль может просто не завестись. Стоимость обслуживания транспортного средства напрямую зависит от запчастей, которые дорожают с каждым годом, из-за чего приобретать Mazda RX-8 крайне не выгодно.Среди самых непрактичных автомобилей на вторичном рынке стоит также выделить Mercedes-Benz CL600 и Range Rover 4.4. Данные транспортные средства имеют проблемы с подвеской, которая может износиться всего за 50 тысяч километров пробега. Из-за того, что комплектующие на топовые модели стоят дорого, эксперты рекомендуют не приобретать подержанные машины данных серий.