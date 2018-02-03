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Эксперты назвали главные проблемы людей, которые слишком много думают
В ходе исследований эксперты смогли выявить главные проблемы людей, не способных успокоить свои мысли и дать себе отдохнуть. Это касается хронически волнующихся мужчин и женщин, которые, сами того не желая, рушат свое здоровье по частям.

Эксперты назвали главные проблемы людей, которые слишком много думают


Прежде всего, любые мыслительные процессы затрагивают один из главных органов существования человека – мозг. Таким образом, постоянные стрессы оказывают непоправимое воздействие на гиппокамп. Хроническое тревожное состояние способно увеличить уровень кортизола, способный убить клетки мозга в отделе и отвечающий за формирование долгосрочной памяти и эмоций. Постоянный стресс и негативные мысли могут привести и к нарушением со стороны желудочно-кишечного тракта. Чрезмерно думающие люди нередко страдают от всевозможных расстройств, гастритов, язв, а также синдрома раздраженного кишечника. Главная мышца нашего организма – сердце также затрагивается во время стрессов. Повышенная тревожность может привести к болям в груди, тахикардии и постоянным головокружениям. Если же человек страдает кожными заболеваниями, такими как: псориаз, дерматиты, очаговая аллопеция – это может стать основным симптомом хронического стресса.

Наиболее сильным и порой переломным моментом для общего здоровья человека становиться подрыв всей иммунной системы. Тревожность и мысли, постоянно крутящиеся в голове, способны увеличить выработку кортизола, который существенно снижает иммунитет. Таким образом, весь организм становиться сильно уязвим перед любой инфекцией или болезнью. К тому же, постоянные стрессы могут привести к появлению рака. Эксперты уверяют, что каждый человек должен тщательно контролировать свое психическое состояние, чтобы избежать фатального вреда здоровью.

Автор: Самохина Виктория
Сегодня, 12:14
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