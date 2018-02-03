Яна Рудковская приятно удивилась новости о сыне в ИА "Актуальные новости"
Яна Рудковская приятно удивлена новости о сыне, появившейся в ИА "Актуальные новости". Соответствующее заявление телеведущая сделала в Instagram Stories.
В коротком ролике Рудковская продемонстрировала фанатам новостную заметку в сетевом издании "Актуальные новости", в которой сообщалось о ее сыне Александре, возглавившем ТОП самых стильных детей российских звезд. Продюсер сказала, что ей приятно, когда юного спортсмена Александра Плющенко корреспонденты не обходят вниманием.
К сожалению, фанаты не смогли прокомментировать ролик, поскольку в "Сторис" такой функции нет.
Ранее Рудковская показала свой субботний завтрак.
В коротком ролике Рудковская продемонстрировала фанатам новостную заметку в сетевом издании "Актуальные новости", в которой сообщалось о ее сыне Александре, возглавившем ТОП самых стильных детей российских звезд. Продюсер сказала, что ей приятно, когда юного спортсмена Александра Плющенко корреспонденты не обходят вниманием.
К сожалению, фанаты не смогли прокомментировать ролик, поскольку в "Сторис" такой функции нет.
Ранее Рудковская показала свой субботний завтрак.
Автор: Джанабилова Татьяна П