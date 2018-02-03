Учительница наступила на темнокожую ученицу, пытаясь пояснить суть рабства
В США учительница наступила на одну из темнокожих девочек на уроке, объясняя систему рабства. Поступок педагога был раскритикован в Сети, об этом информирует медиа-издание Fox News.
В одной из нью-йоркских школ преподаватель Патрисия Каммингс, объясняя систему рабства на примере темнокожих учеников, велела всем им лечь на пол. Урок проводился в седьмом классе, речь шла о Треугольной торговле – торговом обмене между США, Африкой и Европой, в том числе рабами. Вслед за этим преподаватель наступила на девочку, которая находилась среди других учащихся. Преподаватель спросила у неё: «Ты понимаешь, как это быть рабыней? Как ты себя чувствуешь?».
Когда та ответила, что хорошо, преподаватель наступила на спину ученице и заявила: «Видите, каково быть рабом?». Об этом сообщил один из учеников класса.
В одной из нью-йоркских школ преподаватель Патрисия Каммингс, объясняя систему рабства на примере темнокожих учеников, велела всем им лечь на пол. Урок проводился в седьмом классе, речь шла о Треугольной торговле – торговом обмене между США, Африкой и Европой, в том числе рабами. Вслед за этим преподаватель наступила на девочку, которая находилась среди других учащихся. Преподаватель спросила у неё: «Ты понимаешь, как это быть рабыней? Как ты себя чувствуешь?».
Когда та ответила, что хорошо, преподаватель наступила на спину ученице и заявила: «Видите, каково быть рабом?». Об этом сообщил один из учеников класса.
Автор: Семен Зайцев