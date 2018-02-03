Ателье Prior Design показало "заряженный" Bentley Bentayga
Ателье Prior Design показало "заряженный" Bentley Bentayga черного цвета. Фотографии появились в профильном сетевом издании.
Инженеры назвали апгрейд для Bentley – PDXR, подразумевающий замену кузовных компонентов на детали из углеродного волокна и эпоксидной смолы. Автомобиль получил модернизированные колесные арки, задний диффузор, передний спойлер, подвеску, выхлопную систему. В отличие от оригинала тюнингованная модель весит меньше.
Определить по фото модернизацию мотора невозможно, но даже если его не меняли, производительность Bentley Bentayga от этого не пострадала. Автомобиль стоит на 20-дюймовых дисках от PD3Forged и дополнен роскошным салоном, цвет которого меняется в зависимости от пожеланий клиентов.
Ранее над Bentayga работало ателье Mulliner.
Инженеры назвали апгрейд для Bentley – PDXR, подразумевающий замену кузовных компонентов на детали из углеродного волокна и эпоксидной смолы. Автомобиль получил модернизированные колесные арки, задний диффузор, передний спойлер, подвеску, выхлопную систему. В отличие от оригинала тюнингованная модель весит меньше.
Определить по фото модернизацию мотора невозможно, но даже если его не меняли, производительность Bentley Bentayga от этого не пострадала. Автомобиль стоит на 20-дюймовых дисках от PD3Forged и дополнен роскошным салоном, цвет которого меняется в зависимости от пожеланий клиентов.
Ранее над Bentayga работало ателье Mulliner.
Автор: Джанабилова Татьяна П