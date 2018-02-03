Бориса Корчевникова обвинили в избиении одного из редакторов «Спаса» на планерке
Генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова обвинила в избиении на планерке редактора Василия Добродеева. Отмечается, что руководитель сначала начал оскорблять своего подчиненного, а после нанес несколько ударов.
Василий Добродеев 2 февраля обратился в больницу, чтобы зафиксировать следы от побоев. По словам пострадавшего, конфликт начался непосредственно в самом кабинете генерального директора телеканала. Руководитель вызвал Добродеева к себе на ковер. В это время в помещении также присутствовали другие сотрудники.
По сообщениям редактора, Борис Корчевников начал оскорблять и угрожать ему. В связи с этим, Василый Добродеев не был намерен дальше оставаться в кабинете и попытался выйти, после чего получил несколько ударов от своего начальника. Причина такого поведения осталась неизвестной. По факту случившегося редактор не стал писать заявление на генерального директора телеканала «Спас».
Василий Добродеев 2 февраля обратился в больницу, чтобы зафиксировать следы от побоев. По словам пострадавшего, конфликт начался непосредственно в самом кабинете генерального директора телеканала. Руководитель вызвал Добродеева к себе на ковер. В это время в помещении также присутствовали другие сотрудники.
По сообщениям редактора, Борис Корчевников начал оскорблять и угрожать ему. В связи с этим, Василый Добродеев не был намерен дальше оставаться в кабинете и попытался выйти, после чего получил несколько ударов от своего начальника. Причина такого поведения осталась неизвестной. По факту случившегося редактор не стал писать заявление на генерального директора телеканала «Спас».
Автор: Самохина Виктория