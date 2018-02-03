В Санкт-Петербурге в подвале женщина сварилась в кипятке
В Санкт-Петербурге женщина живьем сварилась в кипятке, который вырвался в подвал вследствие прорыва труб в подвале. По данным правоохранителей, происшествие было зафиксировано в Невском районе.
Как предполагают сотрудники правоохранительных органов, погибшая женщина могла сама спровоцировать инцидент по своей неосторожности. Полицейские обнаружили её труп в подвале, теперь они начали устанавливать причины и обстоятельства гибели пенсионерки. Сообщается, что женщина была одета в лосины и куртку на голое тело, выглядит она примерно на 60 лет.
Стоит подчеркнуть, что дверь в подвал до этого была плотно закрыта, поэтому как она туда попала, остается неизвестным.
Как предполагают сотрудники правоохранительных органов, погибшая женщина могла сама спровоцировать инцидент по своей неосторожности. Полицейские обнаружили её труп в подвале, теперь они начали устанавливать причины и обстоятельства гибели пенсионерки. Сообщается, что женщина была одета в лосины и куртку на голое тело, выглядит она примерно на 60 лет.
Стоит подчеркнуть, что дверь в подвал до этого была плотно закрыта, поэтому как она туда попала, остается неизвестным.
Автор: Артемова Светлана