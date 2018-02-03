Леди Гага отменила 10 концертов своего турне из-за сильных болей
Леди Гага отменила последние 10 концертов своего турне по городам Европы из-за сильных болей, вызванных фибромиалгией. Соответствующее сообщение появилось в микроблоге Twitter.
«Компания Live Nation и Леди Гага вынуждены объявить о преждевременном завершении тура в поддержку альбома «Joanne». Певица не сможет дать последние 10 концертов из-за болезни, требующей срочного лечения», - написано в соцсети.
Ночью, накануне публикации, Леди Гаге потребовалась помощь медицинской команды. Именно в этот момент она поняла, что не сможет выступать через адскую боль. Звезда сожалеет, что подвела европейских фанатов, ждущих ее, как праздника.
Ранее Леди Гага показала фото в бикини.
«Компания Live Nation и Леди Гага вынуждены объявить о преждевременном завершении тура в поддержку альбома «Joanne». Певица не сможет дать последние 10 концертов из-за болезни, требующей срочного лечения», - написано в соцсети.
Ночью, накануне публикации, Леди Гаге потребовалась помощь медицинской команды. Именно в этот момент она поняла, что не сможет выступать через адскую боль. Звезда сожалеет, что подвела европейских фанатов, ждущих ее, как праздника.
Ранее Леди Гага показала фото в бикини.
Автор: Джанабилова Татьяна П