Mitsubishi начала дорожные испытания кросс-вэна Delica нового поколения
Mitsubishi приступила к испытаниям кросс-вэна модели Delica новой генерации. В интернете размещены шпионские фото новинки, произведенной в пятом поколении, производство автомобиля было начато в 2007 году. Тесты проводятся согласно ранее утверждённого плана.
Эксперты отмечают, что дизайн Delica 2019 года выполнен в стиле однообъёмного кузова модели Xpander, представленного летом прошедшего года. Новый кросс-вэн имеет двухуровневую светодиодную головную оптику и X-образную решетку радиатора. Машина получила массивный передний бампер с круглыми огнями ходового света, задние блок-фонари сохранены в традиционном исполнении.
Размеры машины останутся прежними: длина - 3470 мм, ширина - 1750 мм, высота - 1825 мм, при межосевом расстоянии 2850 мм. Под капотом новинки разместили 2,2-литровый турбодизель мощностью 170 л. с. О вариантах трансмиссий не сообщается. Машина получила полный привод S-AWC (Super All-Wheel Control), оборудованного системой динамического перераспределения крутящего момента между колёсами.
Эксперты отмечают, что дизайн Delica 2019 года выполнен в стиле однообъёмного кузова модели Xpander, представленного летом прошедшего года. Новый кросс-вэн имеет двухуровневую светодиодную головную оптику и X-образную решетку радиатора. Машина получила массивный передний бампер с круглыми огнями ходового света, задние блок-фонари сохранены в традиционном исполнении.
Размеры машины останутся прежними: длина - 3470 мм, ширина - 1750 мм, высота - 1825 мм, при межосевом расстоянии 2850 мм. Под капотом новинки разместили 2,2-литровый турбодизель мощностью 170 л. с. О вариантах трансмиссий не сообщается. Машина получила полный привод S-AWC (Super All-Wheel Control), оборудованного системой динамического перераспределения крутящего момента между колёсами.
Автор: Семен Зайцев