В Наро-Фоминске задержали опекунов ребенка, подозреваемых в его избиении
В Наро-Фоминске задержали опекунов трёхлетнего ребёнка, которого подозревают в его избиении. Медработники сообщили, что у мальчика обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, множество ушибов, тяжелая интоксикация психотропами и кома неопределенной степени.
Следственный Комитет возбудил уголовное дело касаемо покушения на жизнь трехлетнего мальчика. Главными подозреваемыми в деле являются опекуны малыша. Полиция уверена в том, что именно они являются теми людьми, кто избил мальчика. Сообщается, что пара вызвала врачей после того, как у ребенка начался сердечный приступ.
На данный момент мальчик находится в очень тяжелом состоянии. Вещи ребёнка изъяты, проводится допрос задержанных и иные следственные мероприятия.
Следственный Комитет возбудил уголовное дело касаемо покушения на жизнь трехлетнего мальчика. Главными подозреваемыми в деле являются опекуны малыша. Полиция уверена в том, что именно они являются теми людьми, кто избил мальчика. Сообщается, что пара вызвала врачей после того, как у ребенка начался сердечный приступ.
На данный момент мальчик находится в очень тяжелом состоянии. Вещи ребёнка изъяты, проводится допрос задержанных и иные следственные мероприятия.
Автор: Артемова Светлана