Эксперты: В 2017 году мировой рынок продаж смартфонов впервые снизился
Эксперты из компании IDC в ходе исследований мирового рынка смартфонов за 2017 год обнаружили спад продаж. Такое случилось впервые за все года.
Отмечается, что процент сбыта девайсов для общения упал незначительно – всего на 0,1%. За весь прошедший год было продано 1,47 млн телефонов. Эксперты отмечают, что наиболее сильный спад произошел в четвертом квартале, хотя в предыдущие года именно это время было наиболее активным, ведь многие считают смартфон идеальным подарком на новогодние и рождественские праздники. В последние 3 месяца 2017 года было продано всего около 404 млн мобильных девайсов, что на 6% ниже результатов за другое время. Отмечается, что наиболее четко такой спад прослеживался в Китае и США.
По сообщениям IDC, в 2017 году покупатели не стремились отхватить самую новую и дорогую модель смартфона, а довольствовались подешевевшими моделями предыдущих поколений или же бюджетными аналогами модных фирм. Эксперты говорят, что данный факт помог вернуться китайской компании Xiaomi в топ-5 производителей, а также расширить сети продаж в Индии и России.
В 5 лидеров почетные места заняли компании Samsung, Apple и Huawei.
Отмечается, что процент сбыта девайсов для общения упал незначительно – всего на 0,1%. За весь прошедший год было продано 1,47 млн телефонов. Эксперты отмечают, что наиболее сильный спад произошел в четвертом квартале, хотя в предыдущие года именно это время было наиболее активным, ведь многие считают смартфон идеальным подарком на новогодние и рождественские праздники. В последние 3 месяца 2017 года было продано всего около 404 млн мобильных девайсов, что на 6% ниже результатов за другое время. Отмечается, что наиболее четко такой спад прослеживался в Китае и США.
По сообщениям IDC, в 2017 году покупатели не стремились отхватить самую новую и дорогую модель смартфона, а довольствовались подешевевшими моделями предыдущих поколений или же бюджетными аналогами модных фирм. Эксперты говорят, что данный факт помог вернуться китайской компании Xiaomi в топ-5 производителей, а также расширить сети продаж в Индии и России.
В 5 лидеров почетные места заняли компании Samsung, Apple и Huawei.
Автор: Самохина Виктория