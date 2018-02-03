Жених Паулины Андреевой Бондарчук стал засматриваться на Ольгу Бузову
Жених Паулины Андреевой Федор Бондарчук стал засматриваться на ведущую проекта «Дом-2» Ольгу Бузову. Актрисе нужной быстрее узаконить отношения с режиссером, пока его не увела известная певица.
Ольга Бузова может смело претендовать на премию «Человек года», поскольку ни одно мероприятие, ни одно интервью не обходятся без упоминания певицы. Бондарчуку, казалось бы, нет дела до ее мифической популярности, но и ему приходится о ней говорить.
«Сегодня нет нужды тратить на создание фильма большие деньги. Чтобы лента сорвала куш, можно просто пригласить Ольгу Бузову, сделать с ней несколько кадров и получить выхлоп, превосходящий голливудские кассовые сборы. Можете не соглашаться с моей парадигмой, но это так», - заявил режиссер.
Ранее Паулину Андрееву заподозрили в беременности.
Ольга Бузова может смело претендовать на премию «Человек года», поскольку ни одно мероприятие, ни одно интервью не обходятся без упоминания певицы. Бондарчуку, казалось бы, нет дела до ее мифической популярности, но и ему приходится о ней говорить.
«Сегодня нет нужды тратить на создание фильма большие деньги. Чтобы лента сорвала куш, можно просто пригласить Ольгу Бузову, сделать с ней несколько кадров и получить выхлоп, превосходящий голливудские кассовые сборы. Можете не соглашаться с моей парадигмой, но это так», - заявил режиссер.
Ранее Паулину Андрееву заподозрили в беременности.
Автор: Джанабилова Татьяна П