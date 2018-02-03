Хетчбек Mercedes А-Class новой генерации представили официально
В Амстердаме (Нидерланды) в рамках специального мероприятия компания Mercedes-Benz представила хэтчбек А-Class нового поколения. Машина получила более экономичные и мощные моторы.
Модель укомплектовали автопилотом с технологиями, ранее установленных на флагманском седане S-Class, имеется также управление голосом. Новый хэтчбек получил новый агрегат и доработанную трансмиссию. Машину оборудовали системой полуавтоматического управления, включая интуитивный мультимедийный комплекс. Хетчбек Mercedes А-Class создавался нескольких лет, всего было испытано более 100 прототипов. Тесты проводились в различных климатических зонах, в четырёх частях света: в США, Африке, Азии и Европе.
В общей сложности автомобили прошли 12 миллионов километров по дорогам Китая, ЮАР, США, ОАЭ, Италии, Германии, Испании, Франции и Финляндии. По мнению экспертов, дизайн немецкой новинки напоминает купеобразный седан CLS новой генерации. Он был представлен официально в ноябре прошедшего года в ходе международного автосалона в Лос-Анджелесе.
Модель укомплектовали автопилотом с технологиями, ранее установленных на флагманском седане S-Class, имеется также управление голосом. Новый хэтчбек получил новый агрегат и доработанную трансмиссию. Машину оборудовали системой полуавтоматического управления, включая интуитивный мультимедийный комплекс. Хетчбек Mercedes А-Class создавался нескольких лет, всего было испытано более 100 прототипов. Тесты проводились в различных климатических зонах, в четырёх частях света: в США, Африке, Азии и Европе.
В общей сложности автомобили прошли 12 миллионов километров по дорогам Китая, ЮАР, США, ОАЭ, Италии, Германии, Испании, Франции и Финляндии. По мнению экспертов, дизайн немецкой новинки напоминает купеобразный седан CLS новой генерации. Он был представлен официально в ноябре прошедшего года в ходе международного автосалона в Лос-Анджелесе.
Автор: Семен Зайцев