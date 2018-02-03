Новый кроссовер Changan X70A получит турбированный мотор 1.3Т
Новый кроссовер Changan X70A получит турбированный мотор 1.3Т. По информации от представителей компании, презентация транспортного средства состоится в конце текущего месяца.
Автомобиль получит силовой агрегат на 1,2 литра при мощности в 136 лошадиных сил. Представители компании отмечают, что транспортное средство будет выпускаться сразу в двух вариациях с разными моторами. Производством силовых агрегатов для бренда занимается Harbin Dongan Automobile Engine Manufacturing Co.
В настоящее время базовая версия автомобиля доступна в России по стоимости от 430 тысяч рублей. Комплектация с турбированным мотором будет иметь ценник примерно на 15 процентов больше. По словам экспертов, главным недостатком автомобиля можно считать небольшие колеса, которые больше бы подошли седану или даже скутеру.
В салоне кроссовера расположились семь посадочных мест. В перечень дополнительного оборудования автомобиля также входят навигационная система и большой экран с поддержкой технологии Baidu CarLife. Примечательно, что автомобиль Land Rover Discovery Sport с почти такими же техническими характеристиками в Китае стоит почти в 6 раз дороже.
Автомобиль получит силовой агрегат на 1,2 литра при мощности в 136 лошадиных сил. Представители компании отмечают, что транспортное средство будет выпускаться сразу в двух вариациях с разными моторами. Производством силовых агрегатов для бренда занимается Harbin Dongan Automobile Engine Manufacturing Co.
В настоящее время базовая версия автомобиля доступна в России по стоимости от 430 тысяч рублей. Комплектация с турбированным мотором будет иметь ценник примерно на 15 процентов больше. По словам экспертов, главным недостатком автомобиля можно считать небольшие колеса, которые больше бы подошли седану или даже скутеру.
В салоне кроссовера расположились семь посадочных мест. В перечень дополнительного оборудования автомобиля также входят навигационная система и большой экран с поддержкой технологии Baidu CarLife. Примечательно, что автомобиль Land Rover Discovery Sport с почти такими же техническими характеристиками в Китае стоит почти в 6 раз дороже.
Автор: Махов Артем