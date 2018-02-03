Алексей Панин и Стас Костюшкин с детьми отдыхают на родине Есенина
Алексей Панин и Стас Костюшкин с детьми отдыхают на родине поэта Сергея Есенина. Соответствующий пост скандально известный актер разместил в своей Instagram-ленте.
Панин показал фанатам снимок, на котором запечатлен в компании дочери, экс-солиста группы "Чай вдвоем" с собачкой и сыном. Честная компания находится в доме из сруба, а на заднем фоне виднеется бильярдный стол. В комментарии к посту актер рассказал, что отдыхает на родине Есенина, проживавшего в Рязанской области, в селе Константиново.
Пользователи порадовались за сдружившихся кумиров и пожелали им насладиться выходными. Многие заметили, что дочь Панина Нюся подросла и стала настоящей красавицей.
Ранее Панин рассуждал о любви.
Панин показал фанатам снимок, на котором запечатлен в компании дочери, экс-солиста группы "Чай вдвоем" с собачкой и сыном. Честная компания находится в доме из сруба, а на заднем фоне виднеется бильярдный стол. В комментарии к посту актер рассказал, что отдыхает на родине Есенина, проживавшего в Рязанской области, в селе Константиново.
Пользователи порадовались за сдружившихся кумиров и пожелали им насладиться выходными. Многие заметили, что дочь Панина Нюся подросла и стала настоящей красавицей.
Ранее Панин рассуждал о любви.
Автор: Джанабилова Татьяна П