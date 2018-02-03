В Смоленске полуголый подросток устроил драку в «Макдональдсе»
В Смоленске вечером 2 февраля 22-летний парень устроил драку в «Макдональдсе». Ранее жители города жаловались, что он кидался в людей снежками.
По данным УМВД по Смоленской области, задержанный подросток был лишь в одних штанах. После проведенной экспертизы результаты показали то, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту случившегося проводится проверка.
По данным УМВД по Смоленской области, задержанный подросток был лишь в одних штанах. После проведенной экспертизы результаты показали то, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту случившегося проводится проверка.
Автор: Самохина Виктория