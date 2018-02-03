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Жители Новосибирска жалуются на трупную вонь в общежитии
Жители города Новосибирска начали массово жаловаться на трупную вонь. Известно, что она распространилась на территории одного из городских общежитий на улице Ленина.

Жители Новосибирска жалуются на трупную вонь в общежитии


В жалобах указывалось то, что уже несколько лет подряд горожане продолжают испытывать дискомфорт от того, что на территории общежития ощущается стойкий трупный запах. Власти, несмотря на многочисленные жалобы граждан, не предпринимают никаких попыток по ликвидации инцидента. Но больше всего жители Новосибирска боятся не вони, как таковой, а интоксикации, которой грозят испарения трупного яда. Указывается, что около недели назад подвальное помещение общежития было полностью затоплено.

Авария была ликвидирована, но трупный запах, который, скорее всего, исходит от мертвых крыс, продолжает беспокоить граждан. Их тела продолжают разлагаться и разносить настолько сильный запах, что жильцам даже становится страшно проходить мимо подвала, так как боятся подхватить какую-либо инфекцию.

Организации, которые должны заниматься подобного рода проблемами, тоже игнорируют данный инцидент. На данный момент жители Новосибирска обращаются с жалобой в Роспотребнадзор, надеясь на его помощь.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 14:07
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