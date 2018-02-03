В Ростове-на-Дону у прохожего на улице отобрали телефон
В Ростове-на-Дону у прохожего на улице отобрали телефон. По информации от местной полиции, злоумышленника уже удалось задержать.
Инцидент произошел вчера в вечернее время. В дежурную часть обратился житель Ростова-на-Дону, который проинформировал об ограблении. По его словам, к нему подошел мужчина и начал угрожать ножом. Злоумышленник потребовать отдать ему телефон и все ценные вещи. После получения желаемого преступник скрылся. Пострадавший сразу же обратился в правоохранительные органы, заявив об ограблении.
В ходе следственных мероприятий удалось установить, что преступник примерно через час сдал украденный телефон в ломбард. Полицейские определили место сбыта и получили сведения о злоумышленнике, так как при оформлении залога он оставил информацию о себе. В настоящее время подозреваемый в совершении ограбления находится под стражей. Сведения о личности задержанного не распространяются в интересах следствия.
По информации от пресс-центра ГУ МВД по Ростовской области. По факту ограбления начато уголовное делопроизводство.
Инцидент произошел вчера в вечернее время. В дежурную часть обратился житель Ростова-на-Дону, который проинформировал об ограблении. По его словам, к нему подошел мужчина и начал угрожать ножом. Злоумышленник потребовать отдать ему телефон и все ценные вещи. После получения желаемого преступник скрылся. Пострадавший сразу же обратился в правоохранительные органы, заявив об ограблении.
В ходе следственных мероприятий удалось установить, что преступник примерно через час сдал украденный телефон в ломбард. Полицейские определили место сбыта и получили сведения о злоумышленнике, так как при оформлении залога он оставил информацию о себе. В настоящее время подозреваемый в совершении ограбления находится под стражей. Сведения о личности задержанного не распространяются в интересах следствия.
По информации от пресс-центра ГУ МВД по Ростовской области. По факту ограбления начато уголовное делопроизводство.
Автор: Махов Артем