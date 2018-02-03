В Китае начали продавать копию будущего Xiaomi Mi 6X
В Китае в продаже появилась копия будущего Xiaomi Mi 6X. По информации от представителей компании, гаджет поступит на внутренний рынок страны только через несколько месяцев.
На фотографиях, сделанных покупателями, видно, что девайс получил пластиковый корпус и две камеры, однако на копии они отсутствуют. Вместо них на задней панели разместились две выемки в виде объективов. Также на снимке видно, что подделка получила один динамик для воспроизведения музыки.
Визуально новый аппарат похож на iPhone последнего поколения, однако имеет более округлые формы. Кроме того, создатели копии решили не устанавливать на заднюю панель стеклянную защиту, ввиду чего пользователям подделки не стоит надеяться на наличие беспроводной системы зарядки батареи.
Анонс Xiaomi Mi 6X состоялся еще в минувшем году, но на рынок он попадет только в мае текущего года. Он работает на базе процессора от Qualcomm, однако его модель пока держится в секрете. По мнению западных экспертов, компания специально не раскрывает подробные технические характеристики аппарата, надеясь удивить ими потенциальных покупателей. По поводу стоимости будущего флагмана пока также ничего не сообщается.
На фотографиях, сделанных покупателями, видно, что девайс получил пластиковый корпус и две камеры, однако на копии они отсутствуют. Вместо них на задней панели разместились две выемки в виде объективов. Также на снимке видно, что подделка получила один динамик для воспроизведения музыки.
Визуально новый аппарат похож на iPhone последнего поколения, однако имеет более округлые формы. Кроме того, создатели копии решили не устанавливать на заднюю панель стеклянную защиту, ввиду чего пользователям подделки не стоит надеяться на наличие беспроводной системы зарядки батареи.
Анонс Xiaomi Mi 6X состоялся еще в минувшем году, но на рынок он попадет только в мае текущего года. Он работает на базе процессора от Qualcomm, однако его модель пока держится в секрете. По мнению западных экспертов, компания специально не раскрывает подробные технические характеристики аппарата, надеясь удивить ими потенциальных покупателей. По поводу стоимости будущего флагмана пока также ничего не сообщается.
Автор: Махов Артем