Google Project Fi продает Motorola Moto X4 за 249 долларов
Google Project Fi объявила скидки на Motorola Moto X4, дебютировавший в сентябре прошлого года. Стоимость смартфона упала с 399,99 до 249 долларов.
Модель продается только через Project Fi или дилеров Motorola. При покупке Moto X4 до 14 февраля, в честь праздника, можно получить 150-долларовую скидку. Цена действительно для покупателей, активировавших устройство в течении 30 дней с момента отгрузки. Смартфон разблокирован и совместим с системой Sprin, T-Mobile, AT & T, Verizon.
Moto X4 использует LTE и Wi-Fi для поддержки голосовых услуг. Устройство можно подключить к функции Bill Protection, позволяющей пользователям никогда не платить за хранение данных более 60 долларов.
Ранее в Сети появился трехмерный рендер к Moto G6.
Модель продается только через Project Fi или дилеров Motorola. При покупке Moto X4 до 14 февраля, в честь праздника, можно получить 150-долларовую скидку. Цена действительно для покупателей, активировавших устройство в течении 30 дней с момента отгрузки. Смартфон разблокирован и совместим с системой Sprin, T-Mobile, AT & T, Verizon.
Moto X4 использует LTE и Wi-Fi для поддержки голосовых услуг. Устройство можно подключить к функции Bill Protection, позволяющей пользователям никогда не платить за хранение данных более 60 долларов.
Ранее в Сети появился трехмерный рендер к Moto G6.
Автор: Джанабилова Татьяна П