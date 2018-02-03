В Ростове мужчина избил и ограбил женщину на Криворожской
В Ростове-на-Дону произошло ограбление местной жительницы, инцидент имел место 2 февраля, предположительно в 23:00 (по местному времени). По информации источников, неизвестный мужчина воспользовался беззащитностью женщины и напал на неё.
Преступление произошло на территории Ворошиловского района, возле дома № 41, на Криворожской улице. Напав на жительницу областного города, мужчина нанёс ей удар, вслед за этим злоумышленник отнял у своей жертвы сумку. Противоправное деяние произошло в одном из дворов, прилегающего к жилому дому. В ходе доследственной проверки было установлено что женщина попыталась дать отпор, но грабитель отобрал сумку, воспользовавшись тем обстоятельством, что на улице отсутствовали прохожие.
Согласно представленной в массмедиа информации, у пострадавшей были отняты документы и деньги. В настоящее время силами местных правоохранительных органов проводится установление личности нападавшего.
Преступление произошло на территории Ворошиловского района, возле дома № 41, на Криворожской улице. Напав на жительницу областного города, мужчина нанёс ей удар, вслед за этим злоумышленник отнял у своей жертвы сумку. Противоправное деяние произошло в одном из дворов, прилегающего к жилому дому. В ходе доследственной проверки было установлено что женщина попыталась дать отпор, но грабитель отобрал сумку, воспользовавшись тем обстоятельством, что на улице отсутствовали прохожие.
Согласно представленной в массмедиа информации, у пострадавшей были отняты документы и деньги. В настоящее время силами местных правоохранительных органов проводится установление личности нападавшего.
Автор: Семен Зайцев