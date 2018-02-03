Китайский двойник Nissan Murano оснастили гибридным приводом
Лицензионный китайский двойник Nissan Murano под названием Venucia Т90 оснастили гибридным приводом. Система Mild Hybrid состоит из 1,4-литрового турбомотора мощностью в 140 лошадиных сил и 48-вольтового стартер генератора.
Вся выработанная энергия в системе рекуперации будет накапливаться в блоках аккумуляторов и полностью обеспечивать энергоснабжение всей электроники автомобиля во время остановок. Эксперты отмечают, что такая система способна помочь быстрее разогнать автомобиль при старте.
Venucia Т90 является купеобразным внедорожником. В качестве трансмиссии разработчики решили использовать вариатор CVT. Также кроссовер оснащен системой стабилизации, подушками безопасности, системой автономной парковки и светодиодной оптикой. Внутри салона будет размещена мультимедийная панель с сенсорным экраном в 12,3 дюйма. Водитель сможет наблюдать за всем окружающим с помощью системы кругового видеообзора. К тому же, попасть в салон автомобиля и запустить двигатель можно не используя ключ.
По предварительным данным, стоимость Venucia Т90 с минимальной комплектацией приблизительно равна 935 тыс. рублей.
Вся выработанная энергия в системе рекуперации будет накапливаться в блоках аккумуляторов и полностью обеспечивать энергоснабжение всей электроники автомобиля во время остановок. Эксперты отмечают, что такая система способна помочь быстрее разогнать автомобиль при старте.
Venucia Т90 является купеобразным внедорожником. В качестве трансмиссии разработчики решили использовать вариатор CVT. Также кроссовер оснащен системой стабилизации, подушками безопасности, системой автономной парковки и светодиодной оптикой. Внутри салона будет размещена мультимедийная панель с сенсорным экраном в 12,3 дюйма. Водитель сможет наблюдать за всем окружающим с помощью системы кругового видеообзора. К тому же, попасть в салон автомобиля и запустить двигатель можно не используя ключ.
По предварительным данным, стоимость Venucia Т90 с минимальной комплектацией приблизительно равна 935 тыс. рублей.
Автор: Самохина Виктория