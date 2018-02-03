Евгений Осин рассказал, что у него появилась внебрачная дочь

О том, что у него есть родная дочь, Евгений Осин узнал несколько лет назад. По его заявлению, об этом ему сообщила его бывшая любовь, с которой он имел отношения до своего первого брака. В молодости они случайно пересеклись на Арбате, после чего она заняла главное место в сердце артиста. Он стал за ней ухаживать, но через несколько месяцев их отношения сошли на нет. Через некоторе время музыкант познакомился со своей первой супругой, в браке у него родилась дочь Агния. При этом он не забывал поддерживать отношения со своей бывшей.Младшая дочь Осина является довольно способным ребенком. Так, она получила от своего отца склонность к музыке, также она пробует себя в модельном бизнесе. Девочка очень похожа на своего отца, но все же Евгений Осин решил подтвердить свои догадки посредством экспертизы. На данный момент результаты неизвестны, но певец все равно принимает участие в воспитании ребенка.Также он добавил, что старшая дочь прервала с ним связь, так как в длительное время он преодолевает алкогольную зависимость. Совсем недавно артист прошел лечение в одном из реабилитационных центров, которые располагаются в Таиланде. Вернувшись оттуда, он был замечен пьяным. По некоторым данным, Осин спивается из-за крупной денежной оплаты, которую он получает благодаря участию в телешоу Андрея Малахова.