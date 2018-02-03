За 10 лет в РФ возросла в два раза доля автомобилей с АКПП
В России отмечен рост продаж автомобилей с автоматической трансмиссией, увеличение произошло в 2017 году. По данным статистиков, на протяжении ряда лет каждая вторая машина, приобретаемая россиянами, укомплектована АКПП.
Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало информацию о росте продаж автомобилей с «автоматом», они составляют 54% от суммарного объема первичного отечественного рынка. Отмечено удвоение данного показателя на протяжении 10 лет. В 2007 году уровень реализации машин, имеющих автоматическую трансмиссию, составлял не более 26% от общего количества приобретенных гражданами транспортных средств. В тот период каждый четвертый автомобиль имел коробку «автомат», рост в данном сегменте продолжался до 2014 года, достигнув 49%.
Вслед за этим произошел спад до 48%, вызванный кризисными тенденциями в экономике России. На протяжении двух последующих лет порог в 50% реализованных автомобилей, укомплектованных АКПП, возрос, особенно в 2016 году. Увеличение продаж в данном сегменте продолжалось и на протяжении 2017 года.
Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало информацию о росте продаж автомобилей с «автоматом», они составляют 54% от суммарного объема первичного отечественного рынка. Отмечено удвоение данного показателя на протяжении 10 лет. В 2007 году уровень реализации машин, имеющих автоматическую трансмиссию, составлял не более 26% от общего количества приобретенных гражданами транспортных средств. В тот период каждый четвертый автомобиль имел коробку «автомат», рост в данном сегменте продолжался до 2014 года, достигнув 49%.
Вслед за этим произошел спад до 48%, вызванный кризисными тенденциями в экономике России. На протяжении двух последующих лет порог в 50% реализованных автомобилей, укомплектованных АКПП, возрос, особенно в 2016 году. Увеличение продаж в данном сегменте продолжалось и на протяжении 2017 года.
Автор: Семен Зайцев