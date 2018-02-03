Саакашвили: Во время «Марша за импичмент» в Киеве возможны многочисленные провокации
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что во время «Марша за импичмент Петра Порошенко» в Киеве возможны провокации. Зачинщиками таких действий станет администрация президента Украины.
На своей странице в Facebook Михаил Саакашвили написал, что он узнал об акции протеста «Авто Евро Сила» 4 февраля. При этом организаторы данного действия изменили время и место таким образом, чтобы всячески мешать проведению многочисленного марша за отставку Петра Порошенко. Также экс-гласа Одесской области указал, что имеет достоверную информацию о спонсировании акции администрацией президента Украины.
Ранее Михаил Саакашвили говорил, что сотрудники службы безопасности проводят массовые обыски у его приверженцев. Этот факт непосредственно связан с «Маршем за импичмент», который состоится 4 февраля.
На своей странице в Facebook Михаил Саакашвили написал, что он узнал об акции протеста «Авто Евро Сила» 4 февраля. При этом организаторы данного действия изменили время и место таким образом, чтобы всячески мешать проведению многочисленного марша за отставку Петра Порошенко. Также экс-гласа Одесской области указал, что имеет достоверную информацию о спонсировании акции администрацией президента Украины.
Ранее Михаил Саакашвили говорил, что сотрудники службы безопасности проводят массовые обыски у его приверженцев. Этот факт непосредственно связан с «Маршем за импичмент», который состоится 4 февраля.
Автор: Самохина Виктория