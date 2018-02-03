«Дама с Амстердама»: Жители Воронежа устроили спор из-за собаки в салоне Daewoo Matiz
Жители Воронежа устроили спор из-за породистой собаки, оставленной в салоне Daewoo Matiz красного цвета. Соответствующий снимок появился в соцсетях.
Сначала интернет-пользователи умилялись животным, сидящим на водительском сиденье. Шерстяного водителя даже в шутку прозвали «Дама с Амстердама». Позже к обсуждениям подключились зоозащитники, обвинившие хозяина автомобиля в халатности и издевательстве над животным.
«С января в России ужесточили закон о жестоком обращении с животными, но людей, судя по всему, это не останавливает. Как можно в такой мороз запереть пса. Был бы в салоне ребенок, уже подняли бы шум», - писали пользователи.
Нашлись у хозяина пса и защитники, предположившие, что человек мог отойти на несколько минут.
Сначала интернет-пользователи умилялись животным, сидящим на водительском сиденье. Шерстяного водителя даже в шутку прозвали «Дама с Амстердама». Позже к обсуждениям подключились зоозащитники, обвинившие хозяина автомобиля в халатности и издевательстве над животным.
«С января в России ужесточили закон о жестоком обращении с животными, но людей, судя по всему, это не останавливает. Как можно в такой мороз запереть пса. Был бы в салоне ребенок, уже подняли бы шум», - писали пользователи.
Нашлись у хозяина пса и защитники, предположившие, что человек мог отойти на несколько минут.
Автор: Джанабилова Татьяна П