В Мурманской области после ДТП машина опрокинулась на крышу
В Мурманской области из-за ДТП машина с водителем опрокинулась на крышу. Сведения об инциденте, произошедшем под Мишуково Кольского района, предоставили участники паблика «Мурманск ДТП ЧП» в соцсети «ВКонтакте».
Сообщается, иномарка светлого цвета по неустановленным причинам оказалась на обочине колесами вверх. К месту ДТП прибыли полицейские, которым предстоит установить фактор, спровоцировавший переворачивание автомобиля. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее в Мурманской области столкнулись сразу 13 автомобилей.
Сообщается, иномарка светлого цвета по неустановленным причинам оказалась на обочине колесами вверх. К месту ДТП прибыли полицейские, которым предстоит установить фактор, спровоцировавший переворачивание автомобиля. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее в Мурманской области столкнулись сразу 13 автомобилей.
Автор: Джанабилова Татьяна П