В Ростовской области самосвал протаранил машины полиции, МЧС и скорой помощи
В Ростовской области самосвал протаранил машины полиции, МЧС и скорой помощи, работающие на месте первого ДТП. Авария произошла на участке автодороги «Дон» М-4.
Пресс-служба донского полицейского главка сообщает, что ранее на этом участке дороги водитель «КамАза» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с «ГАЗелью» и «Вольво». На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. В это же время водитель «Шахмана», проезжавший мимо, не справился с управлением и протаранил служебные машины, а также больше груз, который двигался в том же направлении.
По предварительным данным, в результате 2 дорожно-транспортных происшествий никто не пострадал, а все автомобили получили лишь незначительные повреждения. На данный момент принимаются меры по беспрепятственному проезду на данном участке автодороги М-4. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Пресс-служба донского полицейского главка сообщает, что ранее на этом участке дороги водитель «КамАза» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с «ГАЗелью» и «Вольво». На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. В это же время водитель «Шахмана», проезжавший мимо, не справился с управлением и протаранил служебные машины, а также больше груз, который двигался в том же направлении.
По предварительным данным, в результате 2 дорожно-транспортных происшествий никто не пострадал, а все автомобили получили лишь незначительные повреждения. На данный момент принимаются меры по беспрепятственному проезду на данном участке автодороги М-4. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Автор: Самохина Виктория