Гидрометцентр: Южный циклон принесет в Хабаровск тепло и снег
3 февраля в Хабаровск придет циклон с юга, несущий снег и тепло. После него температура стабилизируется, морозы не прогнозируются. Сведения предоставили синоптики из Гидрометцентра по ДВО.
«Сегодняшняя ночь была переломной. После затяжных морозов до 32 градусов начинает теплеть. Уже днем можно заметить, что температура поднялась до 20 градусов», - рассказала синоптик Людмила Игнатенко.
4 февраля ожидаются незначительные осадки и потепление до 13 градусов. Ночью может похолодать примерно на 7 градусов. Скорость ветра усилится до 8-12 м/сек. Существенных морозов до конца зимы не предвидится, к концу февраля температура должна остановиться в районе 10 градусов со знаком минус.
«Сегодняшняя ночь была переломной. После затяжных морозов до 32 градусов начинает теплеть. Уже днем можно заметить, что температура поднялась до 20 градусов», - рассказала синоптик Людмила Игнатенко.
4 февраля ожидаются незначительные осадки и потепление до 13 градусов. Ночью может похолодать примерно на 7 градусов. Скорость ветра усилится до 8-12 м/сек. Существенных морозов до конца зимы не предвидится, к концу февраля температура должна остановиться в районе 10 градусов со знаком минус.
Автор: Джанабилова Татьяна П