Xperia XA2 и Meizu M6s названы главными новинками января 2018 года

Компания Sony в середине января презентовала смартфон Xperia XA2. По мнению экспертов, на первый взгляд можно сразу заметить огромное количество правок, которые были внесены после других крупных анонсов и анализа результатов продаж на мировом рынке. В то же время, аппарат получил достаточно положительные отзывы. В первую очередь стоит выделить современный процессор Snapdragon 630, который лег в основу смартфона. Кроме того, вместе с ним установили батарею на 3,3 тысячи миллиампер часов, что обеспечило высокий уровень автономности. Дисплей аппарата стал немного больше, так как компания решила последовать всем популярным в минувшем году трендам. Гаджет получил разрешение FullHD, однако пользователи уже успели заметить, что в играх выбрать его практически невозможно, так как на максимальных настройках трехмерные приложения начинают работать не совсем корректно. Модель Xperia XA2 Ultra получила батарею на 3,5 тысячи миллиампер часов, сделав ее еще более автономной.Далее стоит рассказать о главном разочаровании января текущего года по мнению западных экспертов. Им стал Samsung 2018: Galaxy J2 Pro. Данная бюджетная модель представляет собой дополненную версию минувшего года. Она работает на базе процессора Snapdragon 425 вместе с 1,5 гигабайтами оперативной памяти. Кроме того, вместе с ним решили не устанавливать отдельный графический модуль, так как он будет работать не корректно без надлежащего количества кэша. Это означает, что смартфон предназначен для простых операций и приложений. Самая дорогая версия прибора имеет ПЗУ на 16 гигабайт, однако при наличии камеры на 8 мегапикселей памяти должно хватить относительно на долго. Стоимость аппарата составляет всего 140 долларов, однако за аналогичную сумму пользователь может себе подобрать более качественного представителя китайского рынка. Еще одним недостатком гаджета от компании Samsung стала батарея на 2,4 тысячи миллиампер часов, которая работает в активном режиме на протяжении всего 12 часов.Новый телефон HTC, представленный в середине января 2018 года, ориентирован на средний сегмент рынка, причем на верхнюю его половину. Модель U11 Eyes изначально должна была вернуть былую популярность бренду, однако этого так и не произошло. В целом, аппарат получился довольно качественным. В первую очередь стоит рассказать о защите от пыли и влаги. Смартфон можно погружать на глубину до 50 сантиметров. Двойная фронтальная камера (5 Мп + 5 Мп) получила функцию биометрической идентификации владельца по чертам лица, однако ее функционал пока не был проверен в полной мере. Представители компании отмечали, что виджет должен стать заменой сенсору отпечатков пальцев, однако последний также присутствует в аппарате в качестве альтернативы. У нового телефона HTC мощный процессор Snapdragon 652, вытянутый экран 6 дюймов 18:9 FullHD+ SuperLCD и довольно качественно собранный корпус. На задней панели разместилось стеклянное покрытие, что говорит о наличии системы быстрой зарядки. Кроме того, размер батареи в приборе составил 4,1 тысячи миллиампер. При довольно экономном процессоре смартфон демонстрирует высокую автономность.Также стоит вспомнить о еще одном дебютанте января под названием Meizu M6s. По словам представителей китайской компании, аппарат работает на базе процессора Samsung Exynos 7872, однако имеет адаптивную оболочку операционной системы, что делает гаджет максимально автономным. Несмотря на то, что он относится к бюджетному сегменту, прибор без труда обходит даже конкурентов со средней стоимостью. Вместе привычного разъема на аппарат появился модный Type-C, который также можно использовать для подключения наушников. На рынке Китая смартфон представлен в двух вариациях с 32 и 64 гигабайтами постоянной памяти. Стоимость самой дешевой версии составляет примерно 160 долларов. Для того, чтобы обеспечить настолько демократичный ценник, бренд решил сделать комплектацию аппарата минимальной, давая возможность пользователю самому подобрать необходимые ему аксессуары.Также стоит рассказать о смартфоне Nokia 6, премьера которого состоялась в начале января. По словам представителей компании, на текущий год у них заготовлены еще несколько новинок. Аппарат работает на базе процессора Snapdragon 630 с оперативной памятью на 4 и 5 гигабайт в зависимости от вариации. Стоимость базовой версии гаджета на американском рынке составляет примерно 260 долларов.