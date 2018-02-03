В NASA опубликовали панорамный снимок поверхности Марса
В NASA опубликовали панорамный снимок Марса, который был сделан еще в октябре. Все данные с поверхности красной планеты получают с помощью марсохода Curiosity.
Из полученных фотографий ученые также смонтировали видеоролик с панорамным видом всей планеты. Все снимки на Землю передает аппарат Curiosity, который был отправлен для изучения Марса еще в 2012 году. Данные приходят с высокой задержкой, к примеру, последняя фотография сделана марсоходом еще в октябре прошлого года, но в руки экспертов она попала лишь на днях.
Видео было опубликовано на страничке NASA в Twitter.
Из полученных фотографий ученые также смонтировали видеоролик с панорамным видом всей планеты. Все снимки на Землю передает аппарат Curiosity, который был отправлен для изучения Марса еще в 2012 году. Данные приходят с высокой задержкой, к примеру, последняя фотография сделана марсоходом еще в октябре прошлого года, но в руки экспертов она попала лишь на днях.
Видео было опубликовано на страничке NASA в Twitter.
Автор: Самохина Виктория