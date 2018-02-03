Жители Украины из-за пошлин заблокировали движение на границе с Польшей
3 февраля, в 10:20, жители Украины из-за пошлин, прописанных в новом законе «О пересечении КПП», заблокировали движение на границе с Польшей. Сведения появились в местных СМИ.
Сообщается, активисты маршируют по пешеходному переходу и перекрыли дорогу. Каждые 15 минут они пропускают к границе всего по несколько автомобилей. Митинг спровоцировала норма «24 часа», ограничивающая беспошлинный ввоз товаров.
Согласно закону, допускается бесплатный провоз товаров на сумму 150 евро (1000 евро – в аэропортах) при условии, что их вес не превышает 50 килограмм. Чтобы попасть под действие нормы, украинцам нужно пробыть в Польше сутки и въезжать не чаще одного раза в 72 часа.
Митинг на Львовщине продлится до вечера. Другие КПП работают в штатном режиме.
Сообщается, активисты маршируют по пешеходному переходу и перекрыли дорогу. Каждые 15 минут они пропускают к границе всего по несколько автомобилей. Митинг спровоцировала норма «24 часа», ограничивающая беспошлинный ввоз товаров.
Согласно закону, допускается бесплатный провоз товаров на сумму 150 евро (1000 евро – в аэропортах) при условии, что их вес не превышает 50 килограмм. Чтобы попасть под действие нормы, украинцам нужно пробыть в Польше сутки и въезжать не чаще одного раза в 72 часа.
Митинг на Львовщине продлится до вечера. Другие КПП работают в штатном режиме.
Автор: Джанабилова Татьяна П