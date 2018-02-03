Новый смартфон Asus ZenFone 5 обзаведется 5,7-дюймовым дисплеем
Новый, не анонсированный смартфон Asus ZenFone 5 обзаведется 5,7-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9. Официальная презентация девайса состоится 27 февраля на MWC 2018. Фотографии уже утекли в Сеть.
На предоставленных снимках Asus ZenFone 5 можно детально рассмотреть со всех сторон. На верхней части смартфона отсутствует стандартный 3,5-мм разъем. microUSB-порт перенесен в нижнюю часть гаджета и размещен рядом с микрофоном и динамиками.
ZenFone 5 и другие разработки бренда, которые покажут во время презентации, сочетаются с ОС Android 8.0 Oreo. Технические особенности и стоимость смартфона по-прежнему засекречены.
На предоставленных снимках Asus ZenFone 5 можно детально рассмотреть со всех сторон. На верхней части смартфона отсутствует стандартный 3,5-мм разъем. microUSB-порт перенесен в нижнюю часть гаджета и размещен рядом с микрофоном и динамиками.
ZenFone 5 и другие разработки бренда, которые покажут во время презентации, сочетаются с ОС Android 8.0 Oreo. Технические особенности и стоимость смартфона по-прежнему засекречены.
Автор: Джанабилова Татьяна П