Парень из США смастерил воздушные сани с пропеллером
Парень из США собрал воздушные сани с пропеллером. По словам разработчика, он использовал обычную надувную лодку и электрический мотор.
Изобретатель-любитель Питер Шрипол рассказал, что идея создать сани с пропеллером появилась у него после того, как в его городе выпал снег. Из-за того, что сугробы перекрыли большую часть дорог, передвижение по ним стало затруднительным. Молодой человек нашел у себя в гараже старую надувную лодку и электрический мотор, ввиду чего решил собрать сани.
«Моя машина для езды по снегу работает на базе мотора HobbyKing 150cc, который также применяется для моторных лодок. На него я установил пропеллер от старого комнатного кондиционера. В итоге получился аппарат, который может развивать скорость до 25 километров в час», - рассказал создатель уникальных саней с мотором.
На создание самоходных саней, по словам изобретателя, ушло около 2 дней. Управление транспортным средством осуществляется посредством внешнего контроллера от мотора, который парень вывел на отдельный пульт. По словам Питера Шрипола, после потепления он планирует опробовать изобретение на воде.
Изобретатель-любитель Питер Шрипол рассказал, что идея создать сани с пропеллером появилась у него после того, как в его городе выпал снег. Из-за того, что сугробы перекрыли большую часть дорог, передвижение по ним стало затруднительным. Молодой человек нашел у себя в гараже старую надувную лодку и электрический мотор, ввиду чего решил собрать сани.
«Моя машина для езды по снегу работает на базе мотора HobbyKing 150cc, который также применяется для моторных лодок. На него я установил пропеллер от старого комнатного кондиционера. В итоге получился аппарат, который может развивать скорость до 25 километров в час», - рассказал создатель уникальных саней с мотором.
На создание самоходных саней, по словам изобретателя, ушло около 2 дней. Управление транспортным средством осуществляется посредством внешнего контроллера от мотора, который парень вывел на отдельный пульт. По словам Питера Шрипола, после потепления он планирует опробовать изобретение на воде.
Автор: Махов Артем