В Красноярске в ДТП столкнулись два автомобиля Lexus
В Красноярске во время аварии на трассе столкнулись два автомобиля марки Lexus. По информации от очевидцев, обнародовавших данные о ДТП в социальных сетях, в результате инцидента никто серьезно не пострадал.
Авария произошла рядом со зданием Министерства финансов края. Водитель автомобиля Lexus на перекрестке не уступил дорогу идущей справа иномарке аналогичной марки, ввиду чего транспортные средства столкнулись. От удара одну из машин откинуло на обочину.
По словам очевидцев, автомобили получили серьезные повреждения, однако водители и пассажиры не пострадали. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.
Авария произошла рядом со зданием Министерства финансов края. Водитель автомобиля Lexus на перекрестке не уступил дорогу идущей справа иномарке аналогичной марки, ввиду чего транспортные средства столкнулись. От удара одну из машин откинуло на обочину.
По словам очевидцев, автомобили получили серьезные повреждения, однако водители и пассажиры не пострадали. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.
Автор: Махов Артем