В Санкт-Петербурге в пьяной драке убили оппозиционера Константина Синицына
26 января в Санкт-Петербурге в пьяной драке, произошедшей на улице Подводника Кузьмина, убили оппозиционера Константина Синицына. О его смерти сообщили депутаты Заксобрания.
По предварительным данным, между мужчинами, зашедшими в подъезд, разгорелась ссора. Один из оппонентов нанес Синицыну травмы, приведшие к моментальной смерти. Спустя трое суток поисков, полицейские вышли на след подозреваемого, которым оказался 44-летний кладовщик. Заведено уголовное дело, идет следствие. Задержанный пока не сознался в содеянном.
Ранее в Северной столице произошла массовая драка с использованием ножей.
По предварительным данным, между мужчинами, зашедшими в подъезд, разгорелась ссора. Один из оппонентов нанес Синицыну травмы, приведшие к моментальной смерти. Спустя трое суток поисков, полицейские вышли на след подозреваемого, которым оказался 44-летний кладовщик. Заведено уголовное дело, идет следствие. Задержанный пока не сознался в содеянном.
Ранее в Северной столице произошла массовая драка с использованием ножей.
Автор: Джанабилова Татьяна П