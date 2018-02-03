«Супруг» Божены Рынской разводится с законной женой
63-летний «супруг» Божены Рынской Игорь Малашенко разводиться со своей законной женой. Сама же журналистка уже давно называет своего сожителя мужем.
На протяжении нескольких лет многие приближенные к паре обсуждали их отношения. Божена Рынска не раз упоминала своего любовника Игоря Малашенко в роли супруга, однако многие отмечали, что мужчина находится в законном браке с другой женщиной. Журналистка старалась не касаться этой темы и ничего не уточняла, но часто упоминала о своем желании завести детей. Сейчас же блогер решила сама рассказать все подробности своей личной жизни. Рынска заявила, что решением Черемушенского суда ее гражданского супруга развели с его законной женой. Журналистка отметила ту щекотливую ситуацию, в которой она находилась все 6 лет отношений с Игорем Малашенко.
Напомним, что сооснователь телеканала «НТВ» Божена Рынска начала строить отношения с основным руководителем предвыборной кампании Бориса Ельцина еще в 2012 году. Сначала звезда не обращала внимания на Малашенко, ведь знала о его статусе супруга, однако вскоре появилась информация о чистой формальности этого брака.
На данный момент неизвестно, готова ли журналистка пойти в ЗАГС со своим возлюбленным. Теперь Рынска может смело называть своего сожителя «гражданским мужем».
На протяжении нескольких лет многие приближенные к паре обсуждали их отношения. Божена Рынска не раз упоминала своего любовника Игоря Малашенко в роли супруга, однако многие отмечали, что мужчина находится в законном браке с другой женщиной. Журналистка старалась не касаться этой темы и ничего не уточняла, но часто упоминала о своем желании завести детей. Сейчас же блогер решила сама рассказать все подробности своей личной жизни. Рынска заявила, что решением Черемушенского суда ее гражданского супруга развели с его законной женой. Журналистка отметила ту щекотливую ситуацию, в которой она находилась все 6 лет отношений с Игорем Малашенко.
Напомним, что сооснователь телеканала «НТВ» Божена Рынска начала строить отношения с основным руководителем предвыборной кампании Бориса Ельцина еще в 2012 году. Сначала звезда не обращала внимания на Малашенко, ведь знала о его статусе супруга, однако вскоре появилась информация о чистой формальности этого брака.
На данный момент неизвестно, готова ли журналистка пойти в ЗАГС со своим возлюбленным. Теперь Рынска может смело называть своего сожителя «гражданским мужем».
Автор: Самохина Виктория