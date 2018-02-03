В Казани 30 человек положили на землю и задержали на хоккейной площадке
В Казани сотрудники локальных правоохранительных органов задержали около 30 человек во дворе жилого дома на хоккейной площадке. Точные сведения о причинах проведения операции пока обнародованы не были.
Очевидцы инцидента сообщили, что правоохранители приехали на место на нескольких транспортных средствах, после чего повалили на землю около 30 человек. На фотографиях видно, что сотрудники полиции работали в масках.
Представители полиции пока никак не прокомментировали данный инцидент. По предположениям очевидцев, правоохранители пытались предотвратить террористический акт.
Очевидцы инцидента сообщили, что правоохранители приехали на место на нескольких транспортных средствах, после чего повалили на землю около 30 человек. На фотографиях видно, что сотрудники полиции работали в масках.
Представители полиции пока никак не прокомментировали данный инцидент. По предположениям очевидцев, правоохранители пытались предотвратить террористический акт.
Автор: Махов Артем