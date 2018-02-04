Для колонизации Марса Илону Маску понадобятся генномодифицированные люди
Зарубежные таблоиды сообщают о намерении Илона Маска колонизировать Марс, известному изобретателю и инженеру понадобятся специальные генномодифицированные люди, стойкие к воздействию радиации.
Научные исследования в направлении по созданию особых особей, уже проводятся. Согласно идеи Маска, на Марсе можно построить миллионный город, но люди должны быть устойчивы к проникающей солнечной радиоактивности. Механизмы защиты от радиации имеются у животных и людей, но науке об этом известно очень мало. По мнению главы SpaceX, для колонизации Красной планеты данный аспект станет решающим. Земля защищена от воздействия Солнца магнитным полем, но при перелетах к Марсу экипажи кораблей подвергнутся бомбардировкам ядерными частицами. Это будет продолжаться и при пребывании колонистов на поверхности планеты.
Необходимо исправить генетические нарушения, это позволит генномодифицированным особям мужского и женского пола быть устойчивыми к воздействию радиации. Гены предполагают использовать и для растений, это необходимо для производства пищи и создания медпрепаратов в марсианской среде обитания.
Научные исследования в направлении по созданию особых особей, уже проводятся. Согласно идеи Маска, на Марсе можно построить миллионный город, но люди должны быть устойчивы к проникающей солнечной радиоактивности. Механизмы защиты от радиации имеются у животных и людей, но науке об этом известно очень мало. По мнению главы SpaceX, для колонизации Красной планеты данный аспект станет решающим. Земля защищена от воздействия Солнца магнитным полем, но при перелетах к Марсу экипажи кораблей подвергнутся бомбардировкам ядерными частицами. Это будет продолжаться и при пребывании колонистов на поверхности планеты.
Необходимо исправить генетические нарушения, это позволит генномодифицированным особям мужского и женского пола быть устойчивыми к воздействию радиации. Гены предполагают использовать и для растений, это необходимо для производства пищи и создания медпрепаратов в марсианской среде обитания.
Автор: Семен Зайцев