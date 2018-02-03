В Архангельской области женщина пришла в гости к подруге и убила её мужа
В Новодвинске (Архангельская область) женщина пришла в гости к своей подруге, но во время застолья зарезала её мужа. Сообщается, что она не смогла сразу объяснить свои мотивы.
В Новодвинский суд было передано дело касаемо местной жительницы, которая обвиняется в убийстве. По данным следствия, 5 ноября прошлого года женщина решила навестить свою подругу и её мужа. В один момент между обвиняемой и её жертвой возник конфликт. В итоге женщина нанесла несколько ударов ножом мужчине в грудь. От полученных ранений мужчина скончался прямо на месте.
В тот момент, когда полицейские осмотрели место преступления и начали допрашивать женщину, она не смогла понятно объяснить, зачем она это сделала. Она заявила, что пребывала в состоянии алкогольного опьянения и не могла себя контролировать. Во время допроса она заявила, что уже много лет испытывала чувство неприязни к жертве.
На данный момент расследование уголовного дела закрыто, материалы переданы в Новодвинский горсуд для рассмотрения инцидента.
В Новодвинский суд было передано дело касаемо местной жительницы, которая обвиняется в убийстве. По данным следствия, 5 ноября прошлого года женщина решила навестить свою подругу и её мужа. В один момент между обвиняемой и её жертвой возник конфликт. В итоге женщина нанесла несколько ударов ножом мужчине в грудь. От полученных ранений мужчина скончался прямо на месте.
В тот момент, когда полицейские осмотрели место преступления и начали допрашивать женщину, она не смогла понятно объяснить, зачем она это сделала. Она заявила, что пребывала в состоянии алкогольного опьянения и не могла себя контролировать. Во время допроса она заявила, что уже много лет испытывала чувство неприязни к жертве.
На данный момент расследование уголовного дела закрыто, материалы переданы в Новодвинский горсуд для рассмотрения инцидента.
Автор: Артемова Светлана