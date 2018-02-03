Елена Яковлева презентовала шестой сезон сериала «Склифосовский»
Елена Яковлева презентовала шестой сезон сериала «Склифосовский», транслируемый каналом «Россия 1». Актриса рассказала о съемках в откровенном интервью для портала Sobesednik.ru.
Яковлева не стала спойлерить, попросив зрителей лично посмотреть продолжение истории о жизни врачей, которых в новом сезоне ждут большие перемены. Самыми сложными сценами были хирургические операции. Рядом всегда находились профессионалы, помогавшие избежать ляпов.
В реальной жизни Яковлевой не хватает времени на докторов, поэтому она обращается за помощью только в экстренных ситуаций, например, недавно около месяца лечила воспаленное ухо.
Актриса немного рассказала о 25-летнем сыне Денисе. Молодой человек получил режиссерское образование, но потом решил стать бодибилдером. Яковлева считает, что он еще не нашел в себя и рано или поздно вернется к творчеству.
Ранее Яковлева снялась в новых «Елках».
Яковлева не стала спойлерить, попросив зрителей лично посмотреть продолжение истории о жизни врачей, которых в новом сезоне ждут большие перемены. Самыми сложными сценами были хирургические операции. Рядом всегда находились профессионалы, помогавшие избежать ляпов.
В реальной жизни Яковлевой не хватает времени на докторов, поэтому она обращается за помощью только в экстренных ситуаций, например, недавно около месяца лечила воспаленное ухо.
Актриса немного рассказала о 25-летнем сыне Денисе. Молодой человек получил режиссерское образование, но потом решил стать бодибилдером. Яковлева считает, что он еще не нашел в себя и рано или поздно вернется к творчеству.
Ранее Яковлева снялась в новых «Елках».
Автор: Джанабилова Татьяна П