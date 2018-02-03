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Анна Седокова с букетом красных роз рассказала о новом возлюбленном
Анна Седокова с букетом красных роз в руках рассказала о новом возлюбленном. Соответствующий пост певица разместила в микроблоге Instagram.

Анна Седокова с букетом красных роз рассказала о новом возлюбленном


Седокова показала фанатам снимок, на котором сексуально смотрит в камеру, прижимая к груди роскошные розы. На заднем фоне виднеется окно и сгустившаяся над городом ночь. В комментарии к посту многодетная мама рассказала, что мужчина сделал ей ночной подарок, потому что любит и почувствовал в ее голосе нотки грусти. В жизни звезды были тонны цветов, но эти для нее особенные.

За четверть часа публикация набрала более 25 тыс. "лайков". В комментарии пользователи шутили, что раз в жизни Седоковой повеяло любовь, значит скоро она родит четвертого ребенка.

Ранее Седокова презентовала новый клип.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 15:10
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