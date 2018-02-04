Эвелина Бледанс устроила танцы со своим сыном на Бали
Эвелина Бледанс находится сейчас на отдыхе за рубежом, на Бали, звезда наслаждается океаном и солнцем, находясь на острове в Индонезии. Видеоролик с танцами размещен в микроблоге артистки в Instagram.
Фолловеры отметили, что в видеосюжете Бледанс грациозно и плавно двигается под звуки живого инструмента, её сын смотрит на маму и старается в точности повторять за ней. Ролик получился очень трогательным, написали многие пользователи, они оставили свои положительные комментарии, выразив восхищение. Некоторые проявили беспокойство в отношении состояния здоровья сына актрисы и телеведущей, так как заметили повязку на ноге у мальчика. Сама артистка не комментирует это.
Несколько дней назад Эвелина Бледанс со своим сыном улетела на Бали, устроив себе небольшой отдых. Ранее звезда не раз заявляла в массмедиа, что нынешней зимой у неё не получится отправиться за рубеж из-за слишком плотного рабочего графика.
Фолловеры отметили, что в видеосюжете Бледанс грациозно и плавно двигается под звуки живого инструмента, её сын смотрит на маму и старается в точности повторять за ней. Ролик получился очень трогательным, написали многие пользователи, они оставили свои положительные комментарии, выразив восхищение. Некоторые проявили беспокойство в отношении состояния здоровья сына актрисы и телеведущей, так как заметили повязку на ноге у мальчика. Сама артистка не комментирует это.
Несколько дней назад Эвелина Бледанс со своим сыном улетела на Бали, устроив себе небольшой отдых. Ранее звезда не раз заявляла в массмедиа, что нынешней зимой у неё не получится отправиться за рубеж из-за слишком плотного рабочего графика.
Автор: Семен Зайцев